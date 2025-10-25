Завръща се в „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Любимец на зрителите се завръща в „Игри на волята“. Това е финалистът от шестия сезон на екстремното риалити - Раду Шуляк.

Тази вечер той ще излезе на Арената за кастинг битка със софтуерният инженер Александър Мечкарски.

Раду ще се бори за място в предстоящия звезден сезон на ескстремното риалити, а Александър – за участие в осмия сезон на „Игри на волята“.

В битката ще вземе участие и племето на Лечителите. Зелените ще направят предположение за победител в дуела, а при успех ще получат апетитна награда. Грешна преценка обаче, може да им донесе тежки последствия.

