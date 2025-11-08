Завръща се в „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Финалистът от сезон 6 на „Игри на волята“ – Калоян, се завръща на Арената. Той ще участва в кастинг дуел, като успех ще му позволи да се класира за All Starts сезонa на предаването.

Своята мечта за участие в екстремното риалити ще опита да сбъдне състезателят по бодибилдинг Маским Мерджанов, когото Калоян подготвя за предизвикателствата на Дивия север. Ако успее да надвие своя наставник, Максим ще си осигури място в следващия сезон на надпреварата.

В напрегнатия сблъсък ще вземе участие и любителят на силни усещания Мирослав, който вчера спечели елиминационната битка по безапелационен начин. Правилно предположение за победител днес ще донесе на Безименните възможността да пленят един от Феномените. Грешка в преценката обаче ще ги обрече на нова седмица на лишения на Блатото.

