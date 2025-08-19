Зайкова, бТВ: Задържаха предполагаемия извършител на убийството в Първомай

Редактор: Недко Петров

Задържаха предполагаемия извършител на убийството на 44-годишната жена от Първомай. Младежът е арестуван снощи на последния етаж в блок 13 на общежитието на Технически университет в Студентски град в София. Полицията е влязла вътре със сила. Извършен е и обиск на намиращия се джип долу, с който се предполага, че мъжът е пътувал до Първомай и обратно.

От прокуратурата в Пловдив днес през целия ден запазиха мълчание. Полицията също не излезе с подробности, но според източници на bTV задържания младеж снощи в Студентски град е заподозрения за жестокото убийство.

Това, което знаем, е, че задържаният е имал връзка с дъщерята на убитата. Разделили са се, обаче момчето не е приело това и е отправило дори и закани, и заплахи. В нощта на убийството се вижда от охранителните камери, като пристига на мястото, целия облечен с черни дрехи. Прескача оградата и влиза в къщата. Каква е била целта на това посещение, все още не можем да кажем. Очакваме прокуратурата и полицията да излязат официално със съобщения вероятно в утрешния ден, заяви по бТВ Райна Зайкова.

