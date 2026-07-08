Здрава битка на регата „Порт Варна 2026“
Снимка "Порт Варна 2026"
Екипажът на яхта „Harmony“ от бургаския клуб „Ветроходство и приятели“ с шкипер Станислав Попчев записа дубъл в юбилейното 50-о издание на ветроходната регата за килови яхти „Порт Варна 2026“.
Организатор на проявата в класовете ORC, IRC и Conrad 25 е един от най-старите яхт клубове у нас „Капитан Георги Георгиев Порт Варна“ с подкрепата на Община Варна.
Бургаските ветроходци окупираха първите места в класовете ORC A и IRC, като решителен за победата се оказа етапът с дължина около 21 морски мили от Варна до нос Иланджик и обратно.
Това е четвърти подиум за екипажа на яхта Harmony от началото на сезона, след като те останаха втори на регата Friendship и записаха две трети места на регатите „Варна Ченъл къп“ и „Балчик“.
Традиционната регата „Порт Варна“ тази година отбелязва 50 години от първото си издание, проведено през далечната 1976 г. Главен съдия на надпреварата бе Христо Младенов.
Крайно класиране
ORC A 1.Harmony (Станислав Попчев, Ветроходство и приятели Бургас) 2.LZ Yachting 1991 (Лъчезар Братоев, СКВ Ултрамарин Варна) 3.Arroutado (Ангел Лингорски, ВК Понтос Варна)
ORC B
1.Mowgli (Деян Кръстев, ВК Синева Варна)
2.Dea (Йордан Банков, ЯК Порт Бургас)
3.Gio (Юри Станков, ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна)
ORC C
1.Proxima (Свилен Дойков, ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна)
2.Blue Moon (Иван Желев, ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна)
3.Shabla (Димитър Нанев, МК Шабла)
ORC P
1.Maxi (Здравко Акрабов, СКВ Ултрамарин Варна)
2.Albireo (Венцислав Мазаков, ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна)
IRC
1.Harmony (Станислав Попчев, Ветроходство и приятели Бургас)
2.Dea (Йордан Банков, ЯК Порт Бургас)
3.Kiara X (Георги Боев, ОМК Одесос Варна)
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