Здравен икономист: Не се ли вдигне здравната вноска, доплащането ще става все по-голямо, а чакането за доктор все по-дълго

За съжаление продължава тенденцията България заедно с Румъния и Гърция да доплащаме най-много за здраве. Според Евростат Европа отделя средно за здраве около 10 процента. България заделя средно 8%. 5% от парите са тези, които държавата заделя за своите граждани, а 3% от БВП или около 6 млрд. лв. излизат от нашия джоб. Изоставаме изключително много от средните за Европа нива - с около 4% е нашето изоставане.

Това коментира пред Нова тв здравният икономист Аркади Шарков.

В крайна сметка простичко казано българинът доплаща най-много средно за лекарства, за извънболнична помощ, болнична помощ. Това е официалното, което се плаща, а колко неофициално с е плаща, не мога да кажа, но е голямо числото, посочи той.

На преден план трябва да се изведе нуждата от увеличение на средствата за здраве. Макар снощи да имаше протест срещу новия бюджет и срещу увеличаване на осигурителната тежест, това е факт. Не казваме, че повишаването на здравната вноска ще намали доплащането от страна на пациентите, а че с това увеличение на здравната вноска с 2% трябва да бъдат направени реформи, така че да се намали доплащането, реимбурсация за лекарствените продукти, подобрения в цените на клиничните пътеки, както и множество други малки реформи, за да се аргументира това увеличение за хората. Но в крайна сметка изоставаме от тенденциите в Европа. То така или иначе ние с течение на времето доплащаме все повече като пациенти и това всъщност увеличава натиска и тежестта върху семействата, обясни той.

5,7 млрд евро е за тази година бюджета за здраве, което е с 15% повече, но реално увеличението е 10%, допълни той.

Ако сега не увеличим постъпленията и не направим реформи, загубите до 2040 година ще са около 50 млрд. лева за икономиката. Това ще са преки загуби, че ставаш все по-тежък за здравната и социалната система, че си по-непродуктивен за работния процес. Всички тези ефекти с натрупване достигат до тази сума. Към момента българинът има около една седмица време да чака, за да се добере до специалист, но това време ще се удължава през годините от една страна заради липсващите специалисти, които бягат заради ниски заплати, а и поради липсата на медицински сестри, обясни той.

