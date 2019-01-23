Здравейте любящи двойки, които все още чакате радостта от първото си дете

По повод предстоящия празник на влюбените 14 февруари с гордост ви съобщаваме, че заедно с БОЛНИЦА МЕМОРИАЛ (ТУРЦИЯ), ние от МЕДИКАЛ КАРАДЖЪ ще подарим на една от вас БЕЗПЛАТНА ИН ВИТРО ПРОЦЕДУРА + автобусни билети за двойката.

Процедурата ще се извърши от екипа на професор Кахраман, директор на центъра за репродуктивна медицина Мемориал – Истанбул.

Центърът е най-голямото звено в Турция, като годишно се провеждат повече от 4000 ин витро цикъла.

Центърът е и национален инвитро център за обучение и е единственият в Турция, сертифициран по ISO15189.

За успехите си в сферата на репродуктивната медицина Група Болници Мемориал получиха награда „Най-добър център за лечение на стерилитет за 2015 г.“ от Medical Travel Awards в Лондон.

За да участвате:

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В играта участват коментарите, оставени единствено под оригиналния пост на фейсбук страницата на Медикъл Караджъ.

В играта НЯМА ДА УЧАСТВАТ ваши коментари, с които отговаряте на други коментари под поста.

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ЕДИНСТВЕНО СЛЕД КАТО НАПИШЕТЕ КОМЕНТАР ПОД оригиналния фейсбук пост на играта „БЕЗПЛАТНА ИНВИТРО ПРОЦЕДУРА ЗА БЪЛГАРСКА ДВОЙКА В ТУРЦИЯ“ ще получите съобщение от нас във вашия месинджър с детайлната информация за участие.

Изборът на двойка ще се осъществи между всички участвали с томбола пред нотариус.

Датата на провеждане на избора ще бъде уточнена допълнително.

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