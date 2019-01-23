реклама

Здравейте любящи двойки, които все още чакате радостта от първото си дете

23.01.2019 / 12:10 0

По повод предстоящия празник на влюбените 14 февруари с гордост ви съобщаваме, че заедно с БОЛНИЦА МЕМОРИАЛ (ТУРЦИЯ), ние от МЕДИКАЛ КАРАДЖЪ ще подарим на една от вас БЕЗПЛАТНА ИН ВИТРО ПРОЦЕДУРА + автобусни билети за двойката.

Процедурата ще се извърши от екипа на професор Кахраман, директор на центъра за репродуктивна медицина Мемориал – Истанбул.

Центърът е най-голямото звено в Турция, като годишно се провеждат повече от 4000 ин витро цикъла.
Центърът е и национален инвитро център за обучение и е единственият в Турция, сертифициран по ISO15189.

За успехите си в сферата на репродуктивната медицина Група Болници Мемориал получиха награда „Най-добър център за лечение на стерилитет за 2015 г.“ от Medical Travel Awards в Лондон.

 

За да участвате:

ХАРЕСАЙТЕ НАШАТА ФЕЙСБУК СТРАНИЦА.

КОМЕНТИРАЙТЕ оригиналния фейсбук пост на играта „БЕЗПЛАТНА ИНВИТРО ПРОЦЕДУРА ЗА БЪЛГАРСКА ДВОЙКА В ТУРЦИЯ“.
!!! ИМАЙТЕ В ПРЕДВИД.
В играта участват коментарите, оставени единствено под оригиналния пост на фейсбук страницата на Медикъл Караджъ.
В играта НЯМА ДА УЧАСТВАТ ваши коментари, с които отговаряте на други коментари под поста.

СПОДЕЛЕТЕ ПУБЛИЧНО на вашата фейсбук страница оригиналния фейсбук пост на играта „БЕЗПЛАТНА ИНВИТРО ПРОЦЕДУРА ЗА БЪЛГАРСКА ДВОЙКА В ТУРЦИЯ“.

ЕДИНСТВЕНО СЛЕД КАТО НАПИШЕТЕ КОМЕНТАР ПОД оригиналния фейсбук пост на играта „БЕЗПЛАТНА ИНВИТРО ПРОЦЕДУРА ЗА БЪЛГАРСКА ДВОЙКА В ТУРЦИЯ“ ще получите съобщение от нас във вашия месинджър с детайлната информация за участие.

Изборът на двойка ще се осъществи между всички участвали с томбола пред нотариус.
Датата на провеждане на избора ще бъде уточнена допълнително.

 

*реклама

 

 

 

 

 

Всяка минута очаквай новина в PETEL.BG!

Публикувай директно всичко в групата ТИ, РЕПОРТЕРЪТ! Снимай и пускай всичко интересно!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg 24 часа в денонощието! 

За реклама виж - https://petel.bg/advertising-rates.html


реклама

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2019 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама