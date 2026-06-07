Здравка Евтимова: Литературата е пространство, което прави възможно раждането на мечтите

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Литературата е пространство, което прави възможно раждането на мечтите. Те се раждат в литературата и след това литературата се превръща в майка на мечтите. Това каза за БТА писателката Здравка Евтимова, която днес се срещна с читатели на Пролетния панаир на книгата пред Националния дворец на културата (НДК).

„За мен Пролетният панаир на книгата е едно щастливо събитие. Аз имам един девиз: „Неуспехът е частен учител на успеха“. Пролетният панаир на книгата е една ярка светлина в ежедневието на всяко едно издателство. Той показва как българските издателства преодоляват неуспеха, използват го като частен учител, за да са успешни, за всички нас. Това ми е любимото време на годината. След като приключа със срещите в шатрата на „Жанет 45“1 ще мина, отделила съм си 100 евро, и ще си купя колкото мога книги“, каза още Здравка Евтимова.

По думите ѝ „всеки човек, който чете и пише, не само мечтае, но и прави така, че човечеството да стане по-човечно“.

„Академичните среди, в частност студентите, на които преподавам, четат много. Младите хора пишат изключително запалено", каза Евтимова.

Писателката разказа, че е в журито на конкурс, който е за българите по света на възраст от 6 до 21 години.„ От 27 страни хора с български корен участват, което показва, че имат вкус към литературата. Те не само създават, но те четат много", са нейните впечатления.

Здравка Евтимова отбеляза, че има и тенденция на четене само от телефоните. Според нея млади е образовани хора могат да създадат начин, по който творбите на писателите да се пренесат и в света на най-новите технологии, т.е. „ние да четем книгите, но да ги усещаме с новите технологии“.

Евтимова допълни, че „хората четат, но нека науката и писателите да сме на нивото на нашите читатели, за да ги привличаме“.

По думите ѝ в света четящите хора са 2-5 процента. „Днес, ако има спад в четенето, не трябва да се страхуваме. От нас зависи този процент все повече и повече да се издига, а той ще се издига. Моята внучка четеше първите 10 страници, последните 10 и 10 по средата. Когато започнах да я изпитвам, тя намираше хубави неща в това, което не е чела и вече разбра, че книгата е хубава в нейното цяло. Хубаво би било полека-лека и ние да разбираме, че от света има не само първи красиви 10, втори красиви 10“, обясни Здравка Евтимова.

„Всички имаме големи трески за дялане. Единствено полираното дърво няма трески за дялане, но то е мъртво, а ние сме живи. Затова от нас се очаква да четем и да пишем, така че хората да искат да четат“, каза още авторката.

Редактор "Екип на Петел",

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