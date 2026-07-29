Здравко Марков: Не замразяваме МРЗ, променяме методологията за изчисляване

Пиксабей

Данъци и осигуровки в Бюджет 2027 няма да се увеличават. Това заяви депутатът от "Прогресивна България4 Здравко Марков, член на бюджетната комисия в НС, в интервю пред БНР.

"За момента и като цяло не плануваме да ги вдигаме, защото това са малките конкурентни предимства на българския бизнеса и привлича чужди инвеститори. Вярвам, че ще държим линията да не вдигаме данъците, а и осигуровките засега да", каза той в "Преди всички".

За внасяне на жалба срещу бюджета за 2026 г. той сподели, че се очаква, но това няма да спре изпълнението на бюджета.

"Още миналата седмица излязоха данни на Евростат, че дефицитът за първото тримесечие е бил -7,6%. Сами разбирате, че е много тежко наследство, с което успяхме да се справим и желанието да се вслушаме във всички заинтересовани страни. И успяхме да направим дефицита до 5,7%, което е голям успех. Бюджетът 2026 ще функционира само 5 месеца. Наследството с автоматизми беше тежко. С комисията по финанси успяхме да закрепим публичните финанси", коментира Здравко Марков. наследство.

Той не вярва, че президентът Илияна Йотова ще наложи вето, "защото вярвам, че президентът Йотова разбира ситуацията в публичните финанси достатъчно добре":

"Всяко перо в бюджета е описано и дава яснота, защо дефицитът е толкова голям. Никъде в Конституцията не пише, че бюджетният дефицит трябва да е до 3%.

Очаква се жалба до Конституционния съд, но това нямало да спъне работата с бюджетите средства.

За промените в трудовото законодателство депутатът Здравко Марков от "Прогресивна България" обеща:

"С Бюджет 2027 ще покажем и други законодателни инициативи за изсветляване на икономиката. Тази мярка е справедливост за положения труд и трудовите права без да се ощетяват коректните работници и бизнеса."

Той бе и категоричен, че не замразява МРЗ, а само методологията на автоматизма. И обясни, че мярката за 10% съкращения се отнася за оптимизиране, преразпределяне на разполагаемите средства въвм всяко ведомство на държавната администрация.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!