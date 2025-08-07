Здравко Василев: След работното време на спасителите, малко веселба в големите вълни и... на първа страница

Кадър Фб

Здравко Василев от Приморско показа как група хора са влезли в бурното море след работното време на спасителите.

Ето какво пише той:

"За пореден път нагледно показвам, как стават големите бели по морето.

След работното време на спасителите, малко веселба в големите вълни и... на първа страница."

