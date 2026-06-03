Здравко Здравков застава на вратата за "Мача на Надеждата"

Снимка Фондация "Стилиян Петров"

Фондация "Стилиян Петров" има удоволствието да обяви поредното голямо име, което ще вземе участие в благотворителния "Мач на Надеждата" на 6 юни от 17:00 ч. на стадион "Лазур" в Бургас. Легендата Здравко Здравков също застава зад каузата.

Здравко Здравков е сред най-стабилните български вратари, с 70 мача за националния отбор (15 като капитан) и участие на Мондиал 1998 и Евро 2004. У нас печели 3 титли и 4 купи с Левски, Славия и Литекс (обявен за най-добър вратар през 1996 г.), а в чужбина прави десетгодишна кариера в елитни турски клубове като Истанбулспор, Аданаспор и Ризеспор.

Здравко Здравков се присъединява към Стилиян Петров, Димитър Бербатов, Мартин Петров, Красимир Балъков, Златко Янков, Димитър Димитров – Херо, Любомир Шейтанов, Неделчо Матушев, Стойко Сакалиев, Димитър Иванков, Радостин Кишишев, Александър Тунчев, Илиан Илиев, Георги Пеев, Емил Кременлиев, Мартин Камбуров, Валери Божинов, Илия Груев, Михаил Александров, Мариян Христов, Росен Кирилов, Пламен Крумов, Валентин Илиев, Георги Чиликов, Милен Петков, Ивайло Петков, Теодор Салпаров, Ивет Лалова, Папи Ханс, Юлиан Костов, Неманя Видич, Джо Харт, Уес Браун, Якубу Айегбени, Джеймс Колинс, Стюърт Даунинг, Ричард Дън, Марк Олбрайтън, Габриел Агбонлахор, Фил Бардсли, Дейвид Бентли, Йоргос Самарaс, Себастиен Басонг, Найджъл Бойл и Били Уингроув.

Как да закупите билети за "Мача на Надеждата"?

· Онлайн: В сайта на Eventim.bg.

· В партньорската мрежа на Eventim: Бензиностанции OMV, магазини „Технополис“, книжарници Orange и Office 1.

· На място в Бургас: На физическите каси на „Часовника“ и на касата на Операта.

· Виртуални билети: За хората, които няма да успеят да присъстват физически на стадиона, но искат да подкрепят каузата от разстояние, в сайта на Eventim.bg са достъпни и виртуални билети.

Важно: Всеки, който желае да помогне, може да се включи и в активната SMS кампания, като изпрати съобщение с текст DMS STAN на кратък номер 17 777 (за абонати на А1, Yettel и Vivacom).

Благотворителният "Мач на Надеждата" обединява усилия в подкрепа на онкоболните пациенти в страната, КОЦ-Бургас и лечението на легендите Петър Хубчев и Любослав Пенев.

Нека на 6 юни напълним стадион "Лазур" и покажем, че заедно сме по-силни!

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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