Здравко от Биг Брадър показа звяр от морето

Кадър Здравко Василев, Фб

Здравко Василев от Биг Брадър привлече вниманието във Фейсбук със снимка от славното минало.

Нещо от времената, когато ловихме паламуди по гръцките морета, посочва той.

В коментарите обаче мнозина се усъмниха дали не е монтаж.

Други пък посочиха, че това не е паламуд, а риба тон.

Аз правих салатата в каютата , НО НИКОГА не се качвам повече на Яхта с вас , защото беше най най рисковото пътуване в живота ми хахахахаха…., посочва друг участник в морското приключение.

На туната паламуд ли му викаме вече, пита трети.

Няма ли такива в акваторията на Приморско?

Голям улов, голямо чудо! Браво!

