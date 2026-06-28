Здравната инспекция: Морската вода във Варненско е с отлично качество

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Всички зони за къпане във Варненска област отново са с отлично качество на морските води, включително и на Офицерския плаж във Варна. Това показват актуалните резултати от мониторинга на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) във Варна, като последните проби са взети в периода 19-23 юни.



Морската вода са проверява по два показателя - ешерихия коли и чревни ентерококи. Повечето зони по варненското крайбрежие показват резултати под 15 MPN/100 см³ за чревни ентерококи и ешерихия коли.



След края на краткотрайното замърсяване морските води на Офицерския плаж отново са с отлично качество, а къпането там е безопасно, отбелязват от здравната инспекция.



Следващото вземане на проби от водите на плажовете във Варна и близките курорти ще е на 6 и 7 юли, пише moreto.net.



Продължителността на сезона за къпане във Варненска област е от 1 юни до 30 септември, а на контрол подлежат 23 зони.

Редактор "Екип на Петел",

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