Здравната каса покрива профилактиката срещу вирус за рискови недоносени бебета

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Националната здравноосигурителна каса продължава да осигурява безплатна профилактика срещу респираторно-синцитиалния вирус за недоносени деца и бебета с висок риск от тежко протичане на инфекцията. Темата коментира главният експерт в НЗОК Мария Димитрова в предаването „Пулс” по Нова Нюз.

Димитрова припомни, че от 2021 г. НЗОК заплаща изцяло профилактиката за недоносени деца с изключително ниско тегло, като по този начин улеснява родителите да осигурят безплатна защита срещу опасния вирус.

Тя уточни, че профилактиката не представлява ваксина, а приложение на препарат, който осигурява защита срещу респираторно-синцитиалния вирус. „Важно е да отбележим, че от тази година безплатно за бременните жени между 24 и 36 гестационна седмица може да бъде поставена ваксина срещу този вирус. Така се осигурява защита на бебето до навършване на шестмесечна възраст”, обясни Димитрова.

По думите ѝ програмата обхваща няколко групи деца. Сред тях са недоносени бебета, родени до 32 гестационна седмица, които са на възраст до шест месеца в началото на сезона, както и деца с бронхопулмонална дисплазия. В програмата могат да бъдат включени и деца с определени вродени сърдечни малформации.

Главният експерт на НЗОК разясни и как протича кандидатстването. „Документите се подават до специализирани комисии, разкрити към клиники и отделения по неонатология. Родителите представят необходимите медицински документи, които удостоверяват гестационната възраст и здравословното състояние на детето. След разглеждането им комисията ги изпраща в НЗОК, където се изготвя протокол. При одобрение родителите се уведомяват по телефона”, каза Димитрова.

Тя допълни, че в София специализирани комисии работят в СБАЛАГ „Майчин дом” и в Специализираната болница за активно лечение по детски болести „Проф. Иван Митев”, където родителите могат да подадат необходимите документи.

Редактор "Екип на Петел",

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