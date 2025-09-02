Здравната каса ще заплаща още два антибиотика и два антивирусни препарата за деца
Снимка: Пиксабей
Още два нови антибиотика и два нови антивирусни препарата се очаква да се заплащат от НЗОК за домашно лечение на деца до 7 годишна възраст. Това съобщиха от НЗОК на среща с медиите.
Предстои предложението да получи одобрение от Националния съвет по цени и реимбурсиране в най-скоро време, посочи доц. Петко Стефановски, управител на Здравната каса.
НЗОК вече заплаща изцяло два антибиотика и един противовирусен препарат за деца с остри инфекциозни заболявания и те са безплатни за малките пациенти.
Лекарствата се отпускат само с рецепта за лечение на различни възпалителни заболявания на горните или долните дихателни пътища.
