Здравната каса ще заплаща още два антибиотика и два антивирусни препарата за деца

Снимка: Пиксабей

Още два нови антибиотика и два нови антивирусни препарата се очаква да се заплащат от НЗОК за домашно лечение на деца до 7 годишна възраст. Това съобщиха от НЗОК на среща с медиите.

Предстои предложението да получи одобрение от Националния съвет по цени и реимбурсиране в най-скоро време, посочи доц. Петко Стефановски, управител на Здравната каса.

НЗОК вече заплаща изцяло два антибиотика и един противовирусен препарат за деца с остри инфекциозни заболявания и те са безплатни за малките пациенти.

Лекарствата се отпускат само с рецепта за лечение на различни възпалителни заболявания на горните или долните дихателни пътища.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!