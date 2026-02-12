Здравната комисия изслушва Кирилов и шефа на НЗОК за МБАЛ "Св. Анна" - Варна

Снимка: Булфото

Депутатите от здравната комисия ще изслушат министъра в оставка Силви Кирилов и управителя на Здравната каса Петко Стефановски във връзка със закриването на отделението по детска хирургия във варненската болница "Света Анна".

В началото на месеца от лечебното заведение обявиха, че отделението по детска хирургия прекратява дейността си от 1 март, припомня БНР.

Причината са предизвестия за напускане от страна на работещите там лекари, които са заявили, че започват работа в болница в друга община. Същото отделение беше временно затворено преди година, заради недостиг на кадри.

В средата на миналия месец медици от болница "Света Анна" протестираха срещу неизплатени допълнителни възнаграждения, заработени в края на 2025 г.

След заявката за окончателното затваряне на отделението по детска хирургия, от Регионалната здравна инспекция съобщиха, че след 1 март нуждаещите се пациенти ще бъдат насочвани към УМБАЛ "Света Марина", която разполага със специалисти за спешни и планови детски операции.

