Здравната комисия в НС прие на първо гласуване Бюджет 2026

Парламентарната комисия по здравеопазването прие на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет за 2026 г. Без дебат, с 11 гласа „за“, девет – „против“ и нито един „въздържал се“ законопроектът беше одобрен, предава БТА.

Министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов представи параметрите на бюджета на Министерството на здравеопазването, посочвайки, че в проекта са предвидени 30 млн. евро за лекари специализанти като инструмент за насърчаване на професионалното развитие и стимулиране на оставащите в България специалисти, както и за подпомагане на кадровата стабилност и устойчивост на здравната система.

За увеличаване на субсидиите за дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване са предвидени 45 млн. евро, като от тях 30 000,0 хил. евро са предоставени спрямо оттегления проект на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., 13 000,0 хил. евро - за елиминиране на диспропорциите във възнагражденията на работещите в лечебни и здравни заведения, които са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на здравеопазването, 1 837,0 хил. евро – за увеличение на разходите за финансиране на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването във връзка с промяната на минималната работна заплата, 19,9 хил. евро за актуализиране на стипендиите на докторантите за 2026 г., във връзка с чл. 94, ал. 3 от Закона за висшето образование и 1 477,6 хил. евро за увеличение на финансирането на превенцията, лечението и терапията на хазартна зависимост, посочи още той.

В проектобюджета за 2026 г., са предвидени и 35 042,6 хил. евро за увеличение на разходите за персонал, в съответствие с възприетата политика по доходите от 1 януари 2026 г., както и 920,3 хил. евро за увеличение на субсидиите за Българския Червен кръст (БЧК), включително и за Планинската спасителна служба при БЧК.

Разходните политики в проектобюджета за 2026 г., за които са предоставени средства през 2025 г. и е осигурена устойчивост, са 9 586,7 хил. евро за увеличение на разходите за персонал в държавните психиатрични болници; 1 636,1 хил. евро увеличение на разходите за издръжка в държавните психиатрични болници; 12 168,7 хил. евро за увеличение на субсидиите за психиатрична помощ и 867,9 хил. евро за поетапно увеличение на персонала и издръжката в новосъздадения Районен център по трансфузионна хематология в Бургас.

С проекта за бюджет се създават условия за нормално осъществяване на всички политики и дейности на Министерството на здравеопазването, каза още министър Кирилов.

На 8 декември Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди проекта за бюджет на държавата за следващата година, а по-късно същия ден Министерският съвет одобри проекта.

