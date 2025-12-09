Здравните специалисти излизат на протест

Пекселс

В сряда специалистите по здравни грижи излизат на протест пред лечебните заведения в цялата страна. Причината са неизпълнените обещания на управляващите за увеличение на минималните възнаграждения в сектора и въвеждане на възможност за обществено финансиране на амбулаторните здравни грижи.

Медицинските сестри, акушерките и другите специалисти са разочаровани и огорчени от заложеното в проектите на държавния бюджет и на Здравната каса, каза Диана Георгиева, председател на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи:

Няма никаква възможност един специалист по здравни грижи да влезе в Европейския съюз със заплата под 1000 евро. Това е меко казано недопустимо. Ние, от своя страна, няма как да ги задържим да останат в България и да работят при тези условия, изпълнявайки тези политически решения. Това води до абсолютен протест от страна на всички медицински специалисти.

Заложеният ръст от 10% обхваща възнагражденията на заетите в бюджетната сфера - работещите в детските ясли, РЗИ, психиатричните болници, спешните центрове и кръвните центрове, каза депутатът от ПП-ДБ Васил Пандов:

Но, сестрите в болниците, независимо общински, държавни или други, няма да получат никакво увеличение на заплатите, както и лекарите. Ако питате има ли в момента закон, който да казва каква е минималната заплата на лекар или сестра - такъв закон няма. В тази връзка този бюджет на Здравната каса е по-лош от предишния.

От страна на управляващите, председателят на здравната комисия в парламента Костадин Ангелов заяви, че актуализираният вариант на бюджета на Здравната каса, от който бяха извадени целевите 260 милиона евро за заплати на персонала в държавните и общинските болници, е резултат от консенсус с работодатели и синдикати.

Ангелов допълни, че пари за възнаграждения на работещите в болниците ще има през увеличение на цените на клиничните пътеки:

Сумите, с които ще бъдат увеличени клиничните пътеки, най-вероятно с около 10%, основната част от тях ще отидат за трудови възнаграждения.

Заради липса на кворум, заседанието на здравната комисия, на което трябваше да бъдат разгледани проектите на държавния бюджет и на бюджета на Касата, не се състоя, предаде БНР.

