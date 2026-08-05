Здравният министър: Няма да допусна ново забавяне на договора за преместването на държавната психиатрия

снимка: МЗ

Министерството на здравеопазването няма да допусне ново забавяне в изпълнението на проекта за пребазирането на Държавната психиатрична болница „Свети Иван Рилски“ в София. Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова на брифинг в Министерски съвет, като подчерта, че проектът е сред ключовите инвестиции по Плана за възстановяване и устойчивост и има пряко значение за подобряването на условията за лечение и работа в системата на психиатричната помощ.

По думите ѝ Министерството на здравеопазването е изпълнило всички свои ангажименти по договора, включително е подписало необходимия анекс за извънредните строително-ремонтни дейности, установени от експертите. Въпреки това изпълнителят – „Меаца“, за пореден път настоява за удължаване на срока за изпълнение, този път до края на годината. „Няма да го позволя. Държавата ще използва всички предвидени в закона механизми, за да защити обществения интерес и проектът да бъде завършен в срок“, заяви министър Ивкова.

Тя припомни, че крайният срок за изпълнение на тази инвестиция по Плана за възстановяване и устойчивост е краят на август и не подлежи на удължаване. Към момента няма риск за финансирането по ПВУ, но Министерството ще продължи да изисква пълна отчетност и прозрачност при изпълнението на договора. През последните три години „Меаца“ е изпълнявала над 20 договора с Министерството на здравеопазването на обща стойност над 12 млн. евро. По проекта за ДПБ „Св. Иван Рилски“ до момента са изплатени над 1,1 млн. евро, а общото финансиране е в размер на 2, 82 млн. евро с ДДС.

Министър Ивкова подчерта, че същият безкомпромисен подход се прилага и при изграждането на МБАЛ „Свети Пантелеймон“ в Ямбол. За периода 2019–2025 г. за строителството и оборудването на лечебното заведение са изплатени над 75 млн. лв., а в момента се претендират допълнително още 4,3 млн. евро.

След извършена през юни проверка на място Министерството на здравеопазването е поискало инспекция от Дирекцията за национален строителен контрол, чийто доклад вече е установил редица нарушения на Закона за устройство на територията.

„Изискала съм от директора на болницата най-късно до вторник да представи как ще бъдат изпълнени всички препоръки и констатации на ДНСК. Хората в Ямбол чакат тази болница твърде дълго и повече няма да бъдат подвеждани. Ще настоявам всеки лев публичен ресурс да бъде изразходван законосъобразно и в интерес на пациентите“, заяви министър Катя Ивкова.

Редактор "Екип на Петел",

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