Здравният министър: Няма млади и стари лекари, има можещи и такива, в които е бъдещето

Не деля лекарите на млади и стари, а на такива, които са много можещи и тези, в които е бъдещето и ще станат много можещи, това каза по БНТ министърът на здравеопазването Силви Кирилов. Той подчерта, че не се карал с протестиращите млади медици и дори не иска да се замисля откъде идва конфликта с тях.

Министърът заяви, че неговата цел е да има справедливо заплашване за всички, в рамките на възможните средства. Кирилов обясни, че постоянно води диалог с финансовото министерство. Финансирането на здравеопазването обаче е сложно и затова се дават нереалистични обещания, каза той. Министърът каза също, че изнесените от ПП-ДБ данни, че за младите медици ще трябва по 20 млн. на месец, му изглеждат съмнителни.

След въпрос на водещите Силви Кирилов коментира изказването на съпартиеца му от ИТН Тошко Йорданов, който прати младите лекари в чужбина, ако тук не им харесва, а пък ние ще си внесем кадри от чужбина. Министърът заяви, че не харесва изказа на депутата, но съдържанието на думите му е „нормално”.

