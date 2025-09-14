Здравният министър: От 2026 г. ваксината срещу варицела ще бъде задължителна

Снимка: Пиксабей

Здравният министър Силви Кирилов обяви в ефира на Нова телевизия, че от 2026 г. ваксината срещу варицела ще стане част от задължителния имунизационен календар.

„Експертният съвет по имунизации предложи ваксината от пожелателна да стане задължителна. В момента върви процедура по нормативната уредба. Нашата амбиция е от 2026 г. това да бъде факт“, посочи Кирилов.

По думите му първата доза ще се поставя през първите три години от живота на детето, а при навършване на три години ще се прави реимунизация, съобщава Евроком.

Министърът коментира и състоянието на пребития полицейски шеф в Русе, като уточни, че комисар Николай Кожухаров е получил руптура на бъбрека, но органът е бил спасен след операция.

„Състоянието му е добро към момента“, добави Кирилов.

Относно дискусията за промяна на потребителската такса при личните лекари, той заяви, че „моментът не е подходящ“.

„Нямаме още решение, защото има много участници в здравната система и всеки има своите оценки, желания и амбиции. Личното ми мнение е, че до юни 2026 можем да водим разговори, но не можем да правим промени“, уточни министърът.

