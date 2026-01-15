Здравният министър: Успяхме да направим една сериозна реформа

Редактор: Недко Петров

Стопкадър 7/8 TV

Едното от най-важните неща, които свършихме през последните 11 месеца, е, че успяхме в движение да направим една сериозна реформа. Това е базовата онкологична терапия, която е свързана с лекарствени форми, които са от по-старо поколение, но те са налични във всички схеми, за които става лечението на онкологичните пациенти. На тях отдавна им е изтекъл защитения срок и те са значително по-евтини. Ние ги отделихме в отделен ред, защото много от притежателите на разрешение за употреба поради нестабилния пазар, поради нестабилната ценова политика и поради административната тежест, която беше наложена, девет бяха напуснали пазара, а още 7 бяха подали молби за напускане на пазара, който е сериозен като цифра.

Това разкри министърът на здравеопазването.

С един финансов ресурс, който е сериозев като цифра, но по съотношение с другите лекарствени политики е значително по-малък, ние успяхме да създадем условия, при които да може притежателите на разрешение за употреба да имат увереност и спокойствие. Намалихмее административната им тежест, като им дадохме 24 месеца за цена, за да могат спокойно да работят и да правят своята политика предвидима, допълни Силви Кирилов.

За мен това беше един сериозен успех, защото тези пациенти обикаляха съседните държави, за да си намерят препаратите. След като ги осигуряваха, влизаха в лечебно заведение да получат своята терапия и трябваше да бъде извършено заплащане на тази дейност. Тогава се оказваше, че единият препарат не е по каса и няма да бъде платен в болницата. Тоест всички в тази дейност бяха недоволни и това е първото, което започнахме, каза още той в „Студио хъ“.

