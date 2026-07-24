Здравният министър: За тази година не са необходими допълнителни средства за изграждането на Националната детска болница

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"Здравната инвестиционна компания" разполага с над 46 млн. лева по сметките си. Това означава, че през настоящата година не е необходимо да бъдат предвиждани допълнителни средства за изграждането на Националната детска болница. Това заяви здравният министър Катя Ивкова на брифинг, предаде БГНЕС.

Процедурата е спряна до решение на съда след обжалване от страна на същата компанията.

Няма опасност проектът да остане без финансиране, каза Ивкова.

На този етап не сме в етап на строителство, а все още сме на етап процедура за избор на изпълнител за проектиране и авторски надзор. Представен е проект на линеен график, който предстои да бъде анализиран. В него е предвидено проектирането да започне през октомври или ноември тази година", каза още Ивкова.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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