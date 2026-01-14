Здравният министър на САЩ: Не знам как Тръмп е още жив с това хранене

Кадър Youtube

Министърът на здравеопазването на САЩ Робърт Ф. Кенеди-младши заяви, че неговият шеф - президентът Доналд Тръмп, „се храни изключително нездравословно“, особено по време на пътувания, предаде ДПА, цитирана от БТА.

По думите на Кенеди-младши, изречени в подкаст на консервативната инфлуенсърка Кейти Милър, Тръмп се храни основно с т.нар. „джънк фууд“, воден отчасти, както министърът заяви, от съображения за сигурност, но и защото има доверие в продуктите на големите корпорации. „Той не иска да се разболее, когато е на път“, каза Кенеди-младши в подкаста, излъчен вчера.

„Ако пътувате с него, оставате с впечатлението, че той буквално се тъпче с отрови през целия ден и човек се чуди как той изобщо е на крака. Да не говорим, че е най-енергичният човек, когото някой от нас някога е срещал“, добави министър.

На въпрос кой в американската администрация има най-необичайните хранителни навици, Кенеди-младши отговори, че това е президентът, като допълни: „Не знам как той е все още жив“.

В същото време здравният министър подчерта, че президентът „всъщност обикновено се храни доста добре“, когато се намира в резиденцията си във Флорида или в Белия дом. Той описа Тръмп като човек в „изключително добро здраве“, притежаващ „издръжливостта на божество“.

