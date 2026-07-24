Здравният министър опитва да реши кризата в болницата в Силистра

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Заради кризата в силистренската болница, министърът на здравеопазването Катя Ивкова пристигна в дунавския град. Детското отделение затвори, защото и четиримата педиатри подадоха заявления за напускане. По сходни причини временно преустановяват работа и още три отделения.

Провеждат се разговори с ръководството на лечебното заведение за намиране на изход от ситуацията. А довечера е насрочен протест на майките от Силистра.

Проблемите в управлението на Многопрофилната болница за активно лечение в Силистра не трябва да се отразяват на пациентите, заяви министърът на здравеопазването при посещение в лечебното заведение. Тя посочи, че държавата се е ангажирала с намирането на решение за възстановяване на дейността на четири структури в болницата, които временно са преустановили работа заради кадрови проблеми.

По думите на министъра причината за създалата се ситуация не е свързана със заплащането или условията на труд, а с проблеми в организацията на работа и противоречия между членовете на ръководството.

„Пациентите не може да бъдат заложници на междуличностни конфликти между лекари или между ръководството на болницата и служителите“, заяви Ивкова, информира кореспондентът на БТА в Силистра Александър Леви. Здравният министър допълни, че в договора на изпълнителния директор е предвидено задължение да бъдат осигурени необходимите медицински кадри, така че да се гарантира обслужването на пациентите.

Проблемите в МБАЛ - Силистра доведоха до временно преустановяване на дейността на Педиатричното отделение, Отделението по нервни болести, Отделението по инфекциозни болести и сектор „Ревматология“ поради недостиг на лекари и невъзможност да бъдат изготвени графици за дежурства.

Министърът съобщи, че представителите на държавата в управлението на болницата работят за възстановяване на дейността на отделенията. Тя посочи, че част от лекарите, подали заявления за напускане, са заявили готовност да се върнат на работа при промяна в организацията на работния процес.

Като пример тя посочи Педиатричното отделение, където лекари са изразили готовност да възобновят работа при промяна в организацията на графиците и дежурствата. Медицинските сестри също са заявили желание да продължат работа в отделението.

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Ивкова каза, че се работи и по възстановяването на дейността на останалите структури, сред които е и Отделението по нервни болести, което е сред ключовите за пациентите от Силистра и областта.

По думите ѝ отговорността за осигуряването на медицински кадри и нормалното функциониране на лечебното заведение е на неговото ръководство. Министърът допълни, че ще бъде потърсена отговорност за възникналата ситуация.

Тя посочи, че кадровият недостиг в здравеопазването е проблем не само в България, но и в Европа и по света, като решения могат да бъдат намерени чрез добър управленски подход и сътрудничество с медицинските университети.

Кадровата криза в областната болница се развива на фона на продължаващо от месеци напрежение в управлението на лечебното заведение. През март председателят на Съвета на директорите поиска финансова проверка и сезира Министерството на здравеопазването за съмнения относно управлението на дружеството. По информация на изпълнителния директор на МБАЛ - Силистра д-р Васил Славов последвалият одит не е установил нарушения, но различията между членовете на ръководството са продължили.

Редактор "Екип на Петел",

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