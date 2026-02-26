Здравният министър поиска оздравителен план за МБАЛ "Св. Анна" във Варна

снимка: МЗ

Министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски изиска в кратък срок изготвяне и представяне на оздравителен план за МБАЛ „Св. Анна“ – Варна във връзка с натрупаните финансови затруднения и създалата се ситуация с отделението по детска хирургия.

По време на разговор с изпълнителния директор на лечебното заведение д-р Красимир Петров и кмета на Варна Благомир Коцев беше подчертано, че болницата има ключова роля за региона и поема значителна част от спешните случаи в областта.

Министър Околийски се запозна с най-належащите проблеми, като посочи, че своевременно ще бъдат разгледани постъпилите в Министерството на здравеопазването документи, свързани с искането за разрешение за нов заем.

В рамките на правомощията на служебното правителство ще бъдат обсъдени възможностите за подкрепа на лечебното заведение с оглед осигуряване на устойчивост в дейността му и гарантиране на достъпа до медицинска помощ, посочват от Здравното министерство.

Ресорният заместник-министър д-р Петър Грибнев, дм, пое ангажимент да покани на разговор лекарите от екипа на детската хирургия, за да бъде потърсен вариант за постигане на консенсус и възстановяване на дейността на отделението.

Министерството на здравеопазването ще продължи координацията с ръководството на болницата, местната власт и медицинските специалисти във връзка с намирането на работещи решения в интерес на пациентите, посочват от МЗ.

