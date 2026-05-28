Здравният министър разкри, че близо 57 млн. евро по проекти са в риск

Булфото

Идеята е прозрачност – всички трябва да знаят какво е състоянието на здравната система в момента. Това каза министърът на здравеопазването г-жа Катя Ивкова на пресконференция в Министерството на здравеопазването относно актуалното състояние и предизвикателствата пред здравната система.

Общият размер на извършените разходи от страна на МЗ до 30 април 2026 г. е 188 млн. 380 хиляди евро. Дължимите към момента суми са в размер 1,3 млн. евро, предава "Дарик".

Министър Ивкова отбеляза, че към момента съществува риск за загуба на средства по проекти, които са финансирани от външни източници. „Това, което ми е докладвано като прогнозна стойност на средствата в риска, е 56,7 млн. евро. Това днес ще бъде категоризирано, защото всеки ден излизат нови и нови проблеми, които са натрупани в годините на работа“, заяви тя.

Според анализа, тези забавяния в последните три години са доста, което поставя в риск изпълнението на проектите на министерството на здравеопазването. „Това е тежко наследство. Вярно е, че въпреки това тежко наследство – здравната система все пак работи и съм благодарна на всички работещи в здравната система. Вярвам, че заедно ще преодолеем препятствията“, коментира Ивкова.

