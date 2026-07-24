Здравният министър за случая с насилие в детска ясла: Ако има нужда от съдействие, ще го осигуря

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Ако има нужда от съдействие от страна на Министерството на здравеопазването, ще го осигуря. Това каза пред журналисти ресорният министър Катя Ивкова в коментар по повод случай на насилие, установен в столична детска ясла.

За случая съобщи кметът на район „Изгрев“ Делян Георгиев. Разбрах, че органите на МВР са сезирани и те ще предприемат действия в рамките на компетенциите им, допълни тя.

С огромно съжаление научих за случилото се и като майка остро осъждам такова поведение и отношение от страна на който и да е възпитател или учител в яслена група, детска градина или в училище, няма как да не реагирам остро и да не осъдя такова поведение, каза още министър Ивкова, цитирана от БТА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!