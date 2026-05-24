Здравното министерство: Не пийте вода от чешмата след наводненията - замърсяването крие рискове
Пиксабей
Министерството на здравеопазването предупреждава, че при наводнения съществува опасност от замърсяване на водоизточници и възникване на здравни рискове за населението.
След оттегляне на водата и нормализиране на обстановката, регионалните здравни инспекции ще извършат пробонабиране и лабораторен анализ на питейните води, както и проверки с цел недопускане разпространението на заразни заболявания, съобщиха от ведомството, предаде "Дарик".
Министерството на здравеопазването призовава гражданите да следят указанията на местните власти и на регионалните здравни инспекции, както и да използват само вода от сигурни и проверени източници.
Извършва се постоянен мониторинг на ситуацията в координация с областните управители, общините, ВиК дружествата и органите на пожарна безопасност и защита на населението.
Министър Ивкова призова регионалните здравни инспекции да информират своевременно гражданите за санитарно-хигиенната обстановка по места и за мерките, които се предприемат за опазване на общественото здраве.
От здравното министерство дават важни указания при наводнения:
- Не използвайте водата за пиене и готвене, докато не бъдат говори лабораторните резултати;
- Водата от кладенци и сондажи също не е безопасна за пиене;
- Използвайте бутилирана вода или доставена с цистерни.
Пазете се от инфекции:
- Мийте често ръцете си и използвайте дезинфектант;
- При работа в засегнати зони носете маска и ръкавици;
- При нараняване потърсете личния си лекар, раната трябва да се почисти и да се прецени нуждата от ваксина против тетанус.
Храната след бедствия:
- Не яжте храни, които са били в контакт с придошла река;
- Изхвърлете повредени опаковки и съмнителни консерви;
- Дръжте храната в плътно затворени съдове, далеч от насекоми и гризачи.
Потърсете лекар при първи симптоми:
- Следете за признаци на стомашно-чревни заболявания: диария, повръщане, температура, отпадналост;
- Не подценявайте симптомите и потърсете медицинска помощ;
- Болни хора не трябва да приготвят храна за други.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!