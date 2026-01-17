Здравното министерство определи местата за специализанти за тази година

снимка Булфото

Местата за специализанти, финансирани от държавата за 2026 г., чието обучение трябва да започне не по-късно от 31 март 2026 г., са 355, се посочва в заповед на министъра на здравеопазването в оставка доц. Силви Кирилов. Заповедта е публикувана на сайта на Министерството на здравеопазването. Най-много са местата за специализанти в специалността „Обща медицина“ - 90, следвана от „Педиатрия“ - 19, „Хирургия“ – 17, „Образна диагностика“ – 14, „Нервни болести“ – 14, „Неонатология“ – 13, „Пневмология и фтизиатрия“ – 12, „Анестезиология и интензивно лечение“ – 12 и др.

По едно място за специализация е предвидено в специалностите „Детска кардиология“, „Детска психиатрия“, „Клинична вирусология“, „Клинична имунология“, „Клинична хематология“, „Лъчелечение“, „Медицинска генетика“, „Нуклеарна медицина“, „Съдебна психиатрия“ и „Съдова хирургия“.

Публикувани са и възможностите, предоставяни на специализантите от страна на базата за обучение, включително и предлаганото от лечебното заведение възнаграждение за специализантите.

Министерството на здравеопазването изпълнява и проект „Насърчаване на специализацията по специалности и в области с недостиг на специалисти“. До 30 януари 2026 г. всички класирани специализанти, подали заявление през ноември 2025 г., трябва да представят в Министерството на здравеопазването набор документи, посочени на сайта на ведомството. Проектът „Насърчаване на специализацията по специалности и в области с недостиг на специалисти“ се изпълнява от Министерството на здравеопазването в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027. Целта му е подпомагане на осигуряването на здравната система с достатъчен брой квалифицирани медицински специалисти и преодоляване на неравномерностите в териториалното им разпределение. Общият бюджет на проекта е 41,5 млн. лв., предаде БТА.

