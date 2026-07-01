Здравното министерство отпуска 240 стипендии за млади специализанти

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Министерството на здравеопазването открива нов прием по проекта „Насърчаване на специализацията по специалности и в области с недостиг на специалисти“, по който още 240 млади лекари, медицински сестри и акушерки ще могат да получат финансова подкрепа по време на своята специализация.

Кандидатстването ще бъде отворено от 1 юли 2026 г. до 28 февруари 2027 г., като одобрените участници ще получават всеки месец допълнително възнаграждение в размер на две и половина минимални работни заплати за целия оставащ период на специализацията.

От предвидените места 165 са за лекари, които специализират и работят в области с най-ниска осигуреност с медицински кадри, а 75 са за специализанти по специалности с доказан недостиг на национално ниво.

Финансовата подкрепа е насочена към едни от най-дефицитните направления в здравеопазването. За лекарите това са детска психиатрия, детска хирургия, епидемиология на инфекциозните болести и клинична вирусология, а за медицинските сестри и акушерките – педиатрични здравни грижи, психиатрични здравни грижи и спешна медицинска помощ.

Разпределението на местата е изготвено въз основа на анализ на Националния център по обществено здраве и анализи, който отчита както възрастовата структура на медицинските специалисти, така и потребностите на населението. Целта е подкрепата да бъде насочена към регионите и специалностите с най-сериозен недостиг на кадри.

Приемът ще се извършва по реда на постъпване на заявленията до запълване на определените места. Подробна информация за условията за кандидатстване, необходимите документи и образците на заявления е публикувана на интернет страницата на Министерството на здравеопазването в рубриката „За специализанти“, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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