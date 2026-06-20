Здравното министерство подготвя нови правила за хосписите и палиативните грижи на фона на застаряващото население

Булфото

Министерството на здравеопазването подготвя нов медицински стандарт за палиативните грижи и нормативна реформа в сектора на хосписите, за да отговори на нарастващите нужди на застаряващото население. Това става ясно от писмен отговор на министъра на здравеопазването Катя Ивкова относно визията на ведомството за развитието на палиативните грижи през 2026-2027 г., предаде БГНЕС.

Министър Ивкова посочва, че палиативните грижи са насочени към обгрижване на пациенти с прогресиращи заболявания в терминален стадий, като целта е облекчаване на болката, осигуряване на медицинско наблюдение и психо-емоционална подкрепа както за пациентите, така и за техните близки.

„Мерки за развитието на палиативните грижи са заложени в действащите национални и секторни стратегически документи, като е предвидено увеличение на обемите и цените на клиничните пътеки за палиативни грижи, разработване на медицински стандарт и утвърждаване на Правилник за устройството и дейността на хосписите“, заявява министърът.

По думите ѝ през октомври 2025 г. е създадена специална работна група, която извършва преглед на нормативната уредба в областта на палиативните, дългосрочните и гериатричните грижи.

„В рамките на работната група е стартирало разработването на наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Палиативни грижи“, с който ще бъдат регламентирани изискванията към структурите, дейностите и персонала, които ще осигурят достъпност и качество на необходимите услуги“, посочва Ивкова.

От Министерството на здравеопазването отчитат, че към момента в рамките на здравното осигуряване се финансират палиативни грижи за пациенти с онкологични заболявания в терминален стадий. През 2025 г. и 2026 г. договори с Националната здравноосигурителна каса по клиничната пътека за палиативни грижи са сключили 28 лечебни заведения за болнична помощ, но нито един хоспис.

Данните на НЗОК показват, че през 2025 г. са отчетени 18 650 леглодни по клиничната пътека за палиативни грижи на стойност 3,93 млн. лв. За първото тримесечие на 2026 г. са проведени 4691 леглодни на стойност над 505 хил. евро.

Министърът подчертава, че през последните години държавата последователно увеличава финансирането с цел да насърчи лечебните заведения да разкриват структури за палиативни грижи.

„През 2023 г. са договорени 5972 леглодни на стойност 162 лв., докато за 2025 г. леглодните са над три пъти повече, а цената е увеличена с 30%. Въпреки това все още не се отчита нарастване на броя на лечебните заведения, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса“, отбелязва Катя Ивкова.

Според министъра предстоящите нормативни промени трябва да създадат по-добра организация на сектора и да гарантират по-качествени и достъпни грижи за нарастващия брой възрастни хора и пациенти с тежки хронични заболявания.

Редактор "Екип на Петел",

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