Здравното министерство с препоръки за безопасност при високи температури

Булфото

Летните горещини могат да поставят здравето ни в риск. Най-уязвими са възрастните хора, малките деца, бременните жени, пациентите с хронични заболявания и работещите на открито.

За да се предпазим от опасностите при високи температури, е важно:

Да избягваме продължителен престой на открито в най-горещите часове на деня (между 12:00 и 16:00 ч.)

Да създаваме около себе си условия, които спомагат за охлаждане и комфорт – сянка, проветрение, леки дрехи

Да хидратираме тялото си с редовен прием на вода, дори и без усещане за жажда

Да наблюдаваме за тревожни симптоми при себе си и близките си – отпадналост, гадене, замайване, зачервено лице

В поредицата картички с надслов „Код: Горещо време“ ще откриете конкретни и практически съвети за облекло, хидратация, съхранение на храната, грижа за уязвимите и действия при признаци на претопляне.

Редактор "Екип на Петел",

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