Зеленчукопроизводители блокираха движението по главния път към "Маказа"

Кадър Нова Тв

Зеленчукопроизводители от Хасковско излязоха на протест днес край село Конуш заради ниските изкупни цени и засиления внос на зеленчуци. Демонстрацията започна в 10:30 часа на главния път към ГКПП „Маказа“. Движението в района беше временно спряно, а за минути се образуваха огромни опашки. За автомобилите беше предвиден обходен маршрут през село Манастир.

Недоволството е насочено срещу вноса на евтина продукция от Турция, Северна Македония и Албания, който води до дъмпинг на пазара. Производителите твърдят, че прекупвачите изкупуват все по-малки количества и предлагат все по-ниски цени, докато разходите за торове, препарати и работна ръка продължават да се увеличават.

„Миналата година имаше прекупвачи, взимаха от нас. Явно тази година взимат стока на много ниска цена, а вносът е много по-голям от през 2025 г.”, посочи пред Нова Тв производителят на корнишон Делчо Колев.

„Или не продаваме, или продаваме на много ниски цени. Това ни обезкуражава. Нашето земеделие просто ще си замине”, сподели производителят на пипер Октай Рамадан.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!