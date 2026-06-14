Зеленчукопроизводители подадоха сигнали срещу търговски вериги

Кадър бТВ

Инициативата „Кошница с грижа“, договорена между правителството и хипермаркетите, доведе до сигнали от производители за опити на някои търговски вериги да постигнат 15% намаление на цените за сметка на българските зеленчукопроизводители.

Сигналите се проверяват от министъра на земеделието и от Комисията за защита на конкуренцията.

Темата коментираха Марин Генуров от Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция и Цветан Цеков от Браншова камара „Плодове и зеленчуци“.

Генуров обясни, че до него са достигнали два сигнала от членове на асоциацията.

„Към мен достигнаха два сигнала от наши членове производители за оказван натиск да свалят доставните цени от две от големите търговски вериги“, каза за бТВ той.

По думите му става въпрос за производители на домати. Те твърдят, че веригите са поискали от тях да намалят доставните си цени с 15%, вместо отстъпката да бъде поета от търговците.

Генуров уточни, че след като е убедил колегите си да подадат информация към Комисията за защита на конкуренцията, е станало ясно, че случаят не е пряко свързан с инициативата „Кошница с грижа“.

„Оказа се, че това не е свързано с „Кошница с грижа“, а е чист опит за нелоялна търговска практика в бизнес отношенията им“, каза той.

Според него новите промени в законодателството могат да ограничат подобни практики.

Цветан Цеков заяви, че сред производителите има сериозен страх да говорят публично за натиска от страна на търговските вериги.

„Има голям страх у нашите производители, които продават на търговските вериги. Аз също участвам в този процес и никога не съм се притеснявал да говоря публично. Заради това съм и делистнат от една от търговските вериги“, каза той.

По думите му причината за това са публичните му позиции.

„Не се притеснявам да го кажа, защото трябва да бъде казана цялата истина за практиките, които прилагат търговските вериги“, заяви Цеков.

Той посочи, че натискът върху производителите не е нов проблем.

„В много случаи продаваме под себестойност само и само да останем на пазара“, каза той, пише novini.bg.

Според него новите законови промени дават надежда на производителите.

„Тези законови промени са светъл лъч за нас, защото ще ни защитят. За първи път българско правителство осветлява този процес и забранява 33 нелоялни практики“, заяви Цеков.

По отношение на инициативата „Кошница с грижа“ двамата представители на сектора определиха идеята като добра първа стъпка.

„Смятаме, че това е първата крачка и отлична инициатива. В Европа има такива практики и това е доброволно съвместно мероприятие между правителството и търговските вериги“, каза Цеков.

Редактор "Екип на Петел",

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