Зеленчуците поскъпват на борсите у нас

снимка: Булфото

През шестата седмица на годината пазарът на основни хранителни стоки в страната отчита по-осезаемо поскъпване при част от пресните зеленчуци, докато цените на месото и млечните продукти остават относително стабилни. Това сочат данните от седмичния оперативен анализ на Системата за агропазарна информация (САПИ), предоставени на БТА

Най-голямо седмично увеличение е регистрирано при корнишоните, чиято средна цена на национално ниво достига 2,57 лв. за килограм, което представлява ръст от 21 на сто спрямо предходната седмица. Значително поскъпване се наблюдава и при зелените и червените чушки, при които средната цена е 3,94 лв. за килограм, съответно с увеличение от 20 на сто и 19 на сто.

Сред рибните продукти най-изразена промяна е отчетена при морския кефал, който поскъпва със 17 на сто до средна цена от 6,17 лв. за килограм.

При останалите зеленчуци се отчита умерен ръст на цените, като тиквите поскъпват с 13 на сто до 0,97 лв. за килограм, зелето – с 12 на сто до 0,82 лв. за килограм, а празът – с около 12 на сто.

В същото време цените на основните месни продукти и млечните изделия остават без съществени изменения на седмична база, което допринася за относителна стабилност на потребителската кошница в началото на февруари.

Според анализа сезонните фактори, ограниченото местно производство и увеличеният дял на вносните доставки остават водещи причини за ценовите колебания при пресните зеленчуци.

В резултат на съчетанието между вътрешни и международни фактори ценовата динамика при пресните зеленчуци остава по-изразена, докато при хранителните продукти с по-дълъг срок на съхранение се запазва относителна ценова стабилност.

