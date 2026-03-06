Зелени пространства в София ще се равняват на 14 футболни игрища

Булфото

След края на сезона за нискоемисионната зона (НЕЗ) в София (тя не функционира от 1 март) новият зам.-кмет по екология инж. Николай Неделков отчете по-чист въздух и 42% по-малко нарушения от шофьори в НЕЗ.

Освен към автомобилния трафик, мерките на Общината са насочени и към ограничаване на отоплението на твърдо гориво.

Досега са подменени над 20 000 стари печки, спестявайки на града 219 тона вредни емисии годишно, съобщи Неделков, цитиран от БНР. Продължението предвижда подпомагане още 10 000 домакинства. Интересът е голям, вече има над 5 хиляди заявления.

За първи път се предвиждат и 220 фотоволтаични системи за енергийнослаби домакинства.

Борбата с вторичното разпрашаване става чрез облагородяване на "калните точки". През 2025 г. са реализирани 27 обекта в 19 столични района, с площ над 10 000 кв. м, допълни зам.-кметът. В момента се довършват още 4 обекта в районите "Витоша" и "Искър".

Усилено се изпълнява и програма за озеленяване на междублокови и други пространства в столицата. Крайната цел е София да разполага с нови зелени пространства, равняващи се на 14 футболни игрища.

Успоредно с това се отключват стратегически проекти като парк "Кукуряк" (89 дка) в „Овча купел“ и градинката "Яна Язова" в кв. "Витоша", която е първата изцяло отчуждена с цел озеленяване площ.

