"Зелено движение": Готви се застрояване на гори от "заменки" край плажа на Крапец

снимка: "Зелено движение"

В последната седмица на правителството на Желязков е съгласувано застрояване на горски имоти на плажа Крапец, твърдят от „Зелено движение“. Решението на РИОСВ – Варна от 17 февруари предвижда да не се извършва екологична оценка на план за регулация и застрояване на горските имоти зад плажа и дюните на село Крапец, община Шабла, пише "Морето".

Според организацията разрешените застроявания засягат заменени гори от периода 2003–2009 г., по които Европейската комисия е установила незаконна държавна помощ. България вече е била осъдена от Съда на ЕС за неизпълнението на задължението за възстановяване на непозволената помощ и е изправена пред риск от многомилионни санкции.

Имотите са придобити на морския бряг чрез заменка през 2005 г., като според данни на неправителствени организации пазарната им стойност е била значително по-висока от договорената. Единственото законово ограничение е било забраната за застрояване на заменените гори, което остава валидно и понастоящем според Закона за горите и Общия устройствен план на община Шабла.

„Зелено движение“ посочва, че решението на РИОСВ – Варна е в нарушение на закона, тъй като единствено министърът на околната среда и водите има право да разрешава такива промени при съответните процедури по изменение на ОУП. Организацията настоява за незабавно отменяне на решението, спиране на процедурата по одобряване на плана и проверка на действията на всички длъжностни лица, участвали в процеса.

Според „Зелено движение“ в случая има политически зависимости: кметът и най-голямата група в Общинския съвет на Шабла са от ПП ГЕРБ, а директорът на РИОСВ – Варна е областен координатор на ДПС-НН за Варненска област.

