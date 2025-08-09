реклама

Зеленски: „Украинците няма да дадат земята си"

09.08.2025 / 10:10 0

Снимка: Пиксабей 

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна не може да наруши конституцията си заради териториални въпроси и добави, че „украинците няма да дадат земята си на окупаторите“, предаде "Ройтерс", цитирани от БТА. 

Коментирайки решението на американския президент Доналд Тръмп да се срещне с руския президент Владимир Путин в Аляска на 15 август, Зеленски заяви, че Украйна е готова за реални решения, които могат да донесат мир. Той обаче добави, че всяко решение без Киев би било решение против мира.

 

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама