Зеленски: „Украинците няма да дадат земята си"

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна не може да наруши конституцията си заради териториални въпроси и добави, че „украинците няма да дадат земята си на окупаторите“, предаде "Ройтерс", цитирани от БТА.

Коментирайки решението на американския президент Доналд Тръмп да се срещне с руския президент Владимир Путин в Аляска на 15 август, Зеленски заяви, че Украйна е готова за реални решения, които могат да донесат мир. Той обаче добави, че всяко решение без Киев би било решение против мира.

