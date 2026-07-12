Зеленски: Америка и светът изгубиха решителен лидер

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Президентът на Украйна Володимир Зеленски изрази съболезнования след новината за смъртта на американския сенатор Линдзи Греъм. В публикация в официалния си канал в Telegram украинският държавен глава го определи като „истински защитник на свободата и ценностите, които правят света по-сигурен“.

Зеленски отбеляза, че Греъм е посещавал Украйна десет пъти и през годините е поддържал активен диалог с украинското ръководство. По думите му през последните седмици сенаторът е работил и по инициативи за затягане на санкциите срещу Русия, пише Блиц.

„Америка и светът загубиха решителен лидер“, написа още украинският президент.

Линдзи Греъм, сенатор от щата Южна Каролина и член на Републиканската партия, почина на 11 юли на 71-годишна възраст след кратко и внезапно заболяване, съобщиха от неговия екип. Семейството му призова за уважение към личното им пространство в този труден момент.

Редактор "Екип на Петел",

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