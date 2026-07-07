Зеленски: Битката в небето ще реши изхода на войната

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Президентът на Украйна привлече вниманието върху себе си с това, което каза. Решаващата фаза на войната в Украйна се премести от земята и морето във въздуха. Именно битката в небето ще реши резултата, заявява украинският президент Володимир Зеленски пред Financial Times.

Украйна вече успя да лиши Русия от победа на бойното поле и да изтласка флота й от Черно море, затова въздушното пространство става решаващо, пише изданието. Според Зеленски, въпреки че Русия е географски по-голяма и има по-голямо население, войната вече се е преместила във въздушното пространство, където Украйна е "вече конкурентоспособна“. Той посочи способността на Украйна да произвежда и използва дронове с голям обсег, което е променило хода на войната и ѝ е позволило да нанася удари по военни и енергийни съоръжения дълбоко в руска територия, пише novini.bg.

Голяма роля играят както планиращите бомби КАБ собствена разработка, така и далекобойните дронове, а също така и балистичната ракета FP-9 "Фламинго" която Украйна успя да разработи и тества успешно срещу руски обекти.

Въпреки това украинският президент отбелязва едно критично място, което, засега, може да определи изхода от войната – противовъздушната отбрана.

Според Зеленски това е основната слабост на страната му в този момент. За да бъде преодоляна тя трябва партньорите на Киев да продължават финансовата подкрепа, а военните да удържат напредването на руската армия по суша така, че всеки километър да им струва десетки хиляди души, смята Володимир Зеленски, цитиран от FT.

Редактор "Екип на Петел",

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