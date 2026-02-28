Зеленски: Дава се шанс на иранския народ да се освободи от терористичния режим

Кадър Ютуб

Държавният глава на Украйна с първо мнение за военния конфликт.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че събитията в Близкия изток и в района на Залива дават шанс на иранския народ да се освободи от терористичния режим и да гарантира безопасността на съседните страни, съобщи Укринформ, цитирина от БТА.

"Важно е Съединените щати да бъдат решителни. Всеки път, когато Америка е решителна, престъпниците по света биват отслабени", каза той в послание след днешните американски и израелски удари срещу Иран.

"Справедливо е да се даде на иранския народ възможността да се освободи от терористичния режим и да гарантира сигурността на всички държави, които страдат от тероризма, произхождащ от Иран", добави Зеленски.

Иран е важен дипломатически, икономически и военен партньор на Русия, в това число по отношение на започналото през 2022 г. нахлуване в Украйна.

Киев и Западът обвиняват Техеран, че е доставил дронове "Шахед" и ракети с малък обсег на Москва, за да атакува Украйна.

"Въпреки че украинците никога не са заплашвали Иран, режимът на Али Хаменей реши да бъде съучастник на Владимир Путин", каза Зеленски.

По думите му от 2022 г. насам Русия е нанесла удари с над 57 000 дрона иранско производство.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!