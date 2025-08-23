Зеленски: Глобалният Юг да тласне Русия към постигане на мир

Снимка Президентство на Украйна

Зеленски привлече вниманието върху себе си с това, което каза.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в събота, че страните от Глобалния Юг трябва да тласнат Русия към постигане на мир във войната ѝ с Украйна, включително като помогнат за довеждането на руския лидер Владимир Путин на масата за преговори, предаде Ройтерс.

"Потвърдих отново готовността си за всякакъв формат на среща с руския лидер. Виждаме обаче, че Москва отново се опитва да проточи всичко още повече", написа Зеленски в социалната медийна платформа "Х" след разговор с южноафриканския президент Сирил Рамафоса.

"Важно е Глобалният Юг да изпраща подходящи сигнали и да тласне Русия към мир", посочи той, пише novini.bg.

