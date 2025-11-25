Зеленски: Готов съм да продължа напред

Кадър You Tube

Украйнският президент Володимир Зеленски съобщил днес на своите съюзници, че е "готов да продължи напред" с американския план за прекратяване на войната в Украйна, предаде Франс прес и БТА.

Украинският лидер каза, че "принципите" на новия американски план за прекратяване на конфликта могат да доведат до "по-дълбоки споразумения".

По думите му, Русия действа "цинично", нанасяйки удари по Украйна по време на мирните преговори.

