Зеленски: Готов съм да се оттегля след края на войната

Снимка: Фейсбук

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в предаването The Axios Show, че не възнамерява да ръководи страната си в мирно време. Той също така обеща да поиска от парламента на Украйна да организира избори, ако бъде постигнато прекратяване на огъня. Президентът даде интервюто в Ню Йорк, непосредствено преди да отпътува от Общото събрание на ООН обратно към Киев.

Зеленски каза, че ще бъде готов да се оттегли след края на войната. “Моята цел е да приключа войната, а не да продължавам да се кандидатирам”, сподели той.

Провеждането на избори беше отложено за неопределено време поради войната - факт, който критици, включително американският президент Доналд Тръмп, използват срещу него.

Зеленски отбеляза, че както ситуацията със сигурността, така и конституцията на Украйна създават предизвикателства пред провеждането на избори. Но той вярва, че това е възможно.

Той каза, че би настоявал за избори, ако бъде постигнато примирие с продължителност от няколко месеца.

Украинският президент сподели, че е казал на Тръмп по време на тяхната среща във вторник, че ако има прекратяване на огъня, „можем да използваме този период от време и аз мога да дам този сигнал на парламента“.

Зеленски заяви, че разбира, че хората може да желаят „лидер с нов мандат“, който да вземе съдбоносните решения, необходими за постигане на дългосрочен мир.

Зеленски беше избран с огромно мнозинство през 2019 г. Ако не беше войната, 5-годишният му мандат щеше да приключи през май 2024 г.

Популярността му се повиши до около 90% в първите месеци от войната. Доналд Тръмп невярно заяви през февруари, че тя е спаднала до 4%, но повечето последни проучвания я поставят над 60%.

През юли Зеленски се сблъска с първите значими вътрешни протести от началото на войната, след като негови съюзници в парламента се опитаха да отслабят независимите антикорупционни агенции в страната. Макар че мярката беше отменена бързо, това породи опасения относно демократичната посока, в която се движи Украйна при управлението на Зеленски.

Ако Зеленски подкрепи законопроект за организиране на избори, той вероятно ще бъде приет лесно, предвид голямото мнозинство на партията му в парламента.

Провеждането на избори е изрично забранено по време на военно положение от украинската конституция. Дори това препятствие да бъде преодоляно, сигурността на страната прави логистиката изключително трудна.

Около 20% от територията на Украйна е окупирана от Русия, а милиони украинци са разселени. Цялата страна се намира в обсега на руски удари, ако Москва реши да попречи на процеса, предаде Нова тв.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!