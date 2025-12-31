Зеленски: Готов съм за среща с Путин

Кадър Ютуб

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди отново ангажимента си към продължаването на мирните преговори, като заяви, че е готов да се срещне с руския президент Владимир Путин "във всякакъв формат", предаде "Ройтерс" (Reuters).

Зеленски подчерта, че остава ангажиран с разговорите за прекратяване на войната в чат в WhatsApp с представители на медиите.

Украинският президент добави, че е обсъждал възможността за разполагане на американски войски в Украйна като част от мирните преговори с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Изявленията идват на фона на обвинения от страна на Москва, че Украйна е извършила атака с 91 дрона срещу личната резиденция на руския президент.

Според украинския външен министър Андрий Сибига обаче Русия не е представила "правдоподобни доказателства" в подкрепа на тези твърдения, допълва Bulgaria ON AIR.

Русия е отказала да предостави доказателства за предполагаемата украинска дронова атака срещу личната резиденция на президента Владимир Путин във Валдай.

В изявление на руското министерство на отбраната се твърди, че 49 дрона са били свалени над Брянска област, на около 450 км от Валдай, един дрон – над Смоленска област, и 41 – над силно залесената Новгородска област.

