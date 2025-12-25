Зеленски: Говорих с пратениците на Тръмп, има добри идеи за мир

Снимка Фейсбук

Президентът на Украйна съобщи важна новина.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи днес, че е разговарял по телефона с пратениците на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, предаде АФП.

Медията отбеляза, че това е станало един ден, след като Зеленски разкри подробности от новия план на САЩ за слагане на край на войната между Украйна и Русия.

"Обсъдихме някои важни детайли от текущата работа. Има добри идеи, които може да допринесат за общ резултат и траен мир", написа Зеленски във "Фейсбук".

Украинският президент отчете, че е имал "много добър разговор" с американските пратеници, и им благодари за "конструктивния подход, интензивната работа и целенасочените думи".

"Надявам се, че постигнатите днес по случай Коледа договорености и че идеите, които обсъдихме, ще бъдат полезни", каза в заключение Зеленски.

Вчера украинският президент представи новата версия на американския план за слагане на край на войната между Русия и Украйна, по който Вашингтон и Киев преговарят от седмици. Проектът предвижда замразяване на фронтовите линии, но не предлага в непосредствено бъдеще решение на сложния въпрос за окупираните от Русия над 19% от територията на Украйна.

За разлика от оригиналния вариант на американския план обаче новата версия оставя настрана две основни искания на Русия: изтегляне на украинските войски от онези части от Донецка и Луганска област, които тя не е превзела, и правно обвързващ ангажимент на Украйна да не се присъединява към НАТО, посочва АФП и прогнозира, че по тази причина изглежда малко вероятно Москва да приеме предложението.

Попитан по темата вчера, говорителят на руския лидер Владимир Путин Дмитрий Песков отказа коментар, като се ограничи да каже, че Русия е в процес на "формулиране на позицията си" и отказа да коментира подробностите.

Говорителката на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова, от своя страна, спомена за бавен, но непрестанен напредък в преговорите със Съединените щати за слагане на край на войната с Украйна.

На пресконференция днес Захарова почти не е споменала самата Украйна, но се е опитала да вбие клин между САЩ и партньорите им от ЕС, като е призовала американската страна "да се противопостави активно на опитите на западноевропейските страни да торпилират и зачеркнат напредъка, постигнат в процеса на преговори за Украйна".

След като Тръмп представи първоначалния вариант на мирния план, който съдържаше 28 точки, Зеленски предложи своя версия, състояща се от 20 пункта, пише novini.bg.

