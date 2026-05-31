Зеленски: Имаме прозорец за преговори с Русия преди зимата

Русия продължава да губи инициативата на бойното поле и затова сега има възможност за дипломатическо уреждане на войната. Това обяви днес украинският президент Володимир Зеленски в интервю за CBS News, записано на 29 май и публикувано на 31 май.

Помолен да коментира изявлението на украинския бригаден генерал, командир на Трети армейски корпус Андрей Билецки, че Украйна има 6-9 месеца, за да отнеме инициативата на бойното поле от Русия и да укрепи позицията си за мирни преговори, Зеленски отговори: "Да, това е вярно".

Той отбеляза, че през януари 2026 г. е казал на американските си партньори, че има прозорец за преговори, защото всеки месец руснаците ще губят повече от войските си. Президентът подчерта, че сега Русия не може да превземе повече територия за един месец, отколкото украинските войски освобождават.

"Сега те започнаха да ни атакуват с масивни ракетни удари и отново, основната причина, поради която направиха това, е, че започват да губят на бойното поле. За един месец не са успели да окупират повече територия, отколкото са загубили през същия месец. Така че сега имаме този период от време преди зимата. Но това зависи от вътрешния натиск върху Путин от неговото общество, както и от санкционния натиск на САЩ и Европа върху Русия", добави Зеленски. Така че мисля, че... преди зимата трябва да намерим начин, дипломатически начин, да седнем и да поговорим. Но това зависи от натиска върху Путин, натиска в обществото му и мисля, че той се увеличава, натиска със санкции – не да ги отменим, а да наложим нови. Това е добре, това е дипломатическият начин.“

Размишлявайки кой би могъл да представлява Европа на мирните преговори в Украйна, Зеленски спомена "формата на трите държави", посочва Фокус.

"Тези три държави са Обединеното кралство, Франция и Германия. Според мен тези три държави могат да действат като преговарящи. Но ние имаме и добри партньори от страните от Северна Европа и, както знаете, Турция винаги е искала да бъде медиатор и дори направихме някои успешни стъпки, когато върнахме военнопленниците си. Това също е много важно. Но кой ще бъде в крайна сметка? От Украйна и Европа зависи да решат кой ще бъде, а също така е важно Русия да е готова за преговори, за диалог и за Европа", добави президентът.

Русия и позицията и за участието на Европа в мирните преговори

По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия е против Европа да стане медиатор в мирните преговори за прекратяване на войната в Украйна. Според него Европа е страна в конфликта и подкрепя Украйна. Песков заяви, че Европа "не може да претендира да бъде посредник, като предоставя оръжия на Украйна“. Той също така подчерта, че пълният отказ от диалог с Русия е "най-голямата грешка на Брюксел".

