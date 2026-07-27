Зеленски: Иран и Северна Корея де факто вече ни атакуваха

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Ето превод на естествен и професионален журналистически български език:

Иран де факто участва във войната срещу Украйна, доставяйки на Русия дронове „Шахед“, технологии за тяхното производство и друго оръжие, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Sky News, публикувано на 27 юли.

Той подчерта пряката военна намеса на чуждестранни режими във войната в Украйна на фона на опитите на Киев да се противопостави на разрастващата се ос от авторитарна подкрепа зад инвазията на Москва.

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„Помислете върху това: ако Иран е предоставил на Русия нова база и нови технологии още през първата година от войната – това бяха дроновете „Шахед“, каза Зеленски в отговор на въпрос относно потенциална иранска атака срещу Украйна и заплахите от страна на режима на аятоласите.

„Те [иранците] доставиха хиляди от тези дронове през първата година от войната, а по-късно предоставиха и лицензи за производство. Какво направиха те? Нападнаха ли ни? Смятам, че да.“

Освен това той отбеляза, че Украйна „трябва да действа внимателно“, за да „избегне отварянето на нов фронт“. Според украинския държавен глава обаче подкрепата, оказвана на държавата агресор от Иран и Северна Корея, също трябва да бъде взета предвид.

„Войната практически вече се води; те ни атакуват. Трябва да бъдем предпазливи и да направим всичко възможно, за да не отворим нов фронт при никакви обстоятелства, но трябва да бъдем честни: иранците и севернокорейците вече ни нападнаха“, заяви Зеленски.

Държавният глава подчерта, че Украйна трябва да бъде готова за евентуална ескалация на тези заплахи.

По думите му Иран и Северна Корея са предоставили на Кремъл пряка военна помощ, включително дронове, ракети и артилерийски боеприпаси.

„Още в самото начало, без никакви предупреждения или ескалация от наша страна, иранците предоставиха оръжия, както и севернокорейците – дронове, ракети и 155-милиметрови артилерийски снаряди“, заключи той.

Редактор "Екип на Петел",

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