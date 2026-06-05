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Зеленски: Като отказва среща, Путин избира още война

05.06.2026 / 22:33 1

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Като отказва среща, Владимир Путин избира още война с Украйна, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Франс прес.

Зеленски има предвид украинското предложение за среща между двамата държавни глави.

"За съжаление, руската страна избира още война. Той просто не иска да сложи край на войната", заяви Зеленски.

Путин заяви по-рано днес, че среща със Зеленски не би имала смисъл, преди да бъде финализирано мирно споразумение, пише novini.bg.

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Коментари
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0
kjk (преди 10 минути)
Рейтинг: 212658 | Одобрение: 21373
Шмъркалан като се качи на магистралата се надява, че ще е последния украинец във войната!!!

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