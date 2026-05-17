Зеленски: Казваме ясно на руснаците да спрат тази война

Президентът на Украйна отправи ясно послание към Русия.

Украински дронове атакуваха Московска област в Русия, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

"Нашият отговор на продължаването на войната от Русия и нейните атаки срещу наши градове и селища е напълно обоснован", написа Зеленски в социалната мрежа Екс.

"Разстоянието от украинската граница е над 500 километра. Съсредоточаването на руската противовъздушна отбрана в Московска област е най-голямо, но ние я преодоляваме. Казваме ясно на руснаците, че държавата им трябва да сложи край на тази война", допълни украинският президент.

По-рано днес руските власти, в това число губернаторът на Московска област Андрей Воробьов, съобщиха, че регионът е подложен мащабна атака с дронове от 3:00 часа местно време, при което са загинали най-малко четирима души.

Кметът на Москва Сергей Собянин обяви, че руската противовъздушна отбрана е свалила най-малко 74 дрона през нощта и над 120 през последните 24 часа, пише btvnovinite.bg.

